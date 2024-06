IKONÉ, Ecco il club che lo vuole e l'offerta sul piatto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Trovano conferma le indiscrezioni che vorrebbero un'offerta in arrivo dal Qatar per Jonathan Ikoné. Come riporta La Nazione, sarebbe l'Al-Duhail il club che ha messo gli occhi sull'esterno francese della Fiorentina, pronto a mettere sul piatto 12 milioni alla società di Commisso e un contratto da tre anni per l'esterno con ingaggio raddoppiato e vicino ai 3 milioni netti a stagione. Su Ikoné si accesero le sirene dall'Arabia anche la scorsa stagione ma fu lui a dire no, stavolta l'epilogo potrebbe essere diverso.