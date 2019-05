IDRISSI, Profilo da doppia cifra: sia di gol che milioni

Oussama Idrissi è il nome nuovo di mercato in casa Fiorentina. Esterno olandese, destro di piede ma capace sia di giocare da ala sul suo lato forte che - soprattutto, essendo il suo ruolo naturale - da attaccante esterno per accentrarsi partendo da sinistra. Classe '96, cresciuto nelle giovanili del Feyenoord, tra le migliori del paese subito dietro l'Ajax, prima di transitare anche in un'altra consolidata realtà del calcio orange quale il Groningen. Adesso, a 23 anni già compiuti nel mese di febbraio, sembra pronto a spiccare il grande salto, dopo una stagione che l'ha visto superare la doppia cifra ancora una volta, per la seconda volta consecutiva da quando ha esordito in prima squadra, nel 2015/16. In doppia cifra ci va anche la valutazione che dall'Olanda fanno di lui: l'AZ Alkmaar chiede infatti almeno 10 milioni per lasciarlo partire. Per lui, la prossima, potrebbe essere infatti l'estate buona per provare un salto nel grande calcio, quello dei top cinque campionati europei. Ci arriverebbe con numeri complessivamente tutto sommato anche buoni: 101 presenze e 23 gol in Eredivisie, 10 reti in 10 partite di Coppa d'Olanda e anche alcune apparizioni nei turni di qualificazione all'Europa League, nei quali ha collezionato 6 gettoni.