IACHINI, In A ha 4 esoneri, 3 salvezze, 2 retrocessioni

Beppe Iachini sembra sempre più vicino alla panchina della Fiorentina ogni minuto che passa, anche se la decisione definitiva sarà rimessa alla volontà del presidente Rocco Commisso. Un allenatore di provincia, un mestierante rinomato per saper come condurre le barche in porto, anche quando sembrano imbarcare troppa acqua per rimanere sulla rotta. Una nomea che deriva dalle sue esperienze passate, tutte in squadre nettamente distanti da quella che sarebbe la dimensione della squadra viola, alle prese però con una lotta quasi inedita come quella per salvarsi.

Andando ad osservare quanto svolto nella sua carriera di allenatore, si può senz'altro dire che Iachini sia un allenatore generalmente capace di portare squadre di alto livello in Serie B fino alla massima divisione, visto che è stato promosso quattro volte. Una situazione che però non è quella della Fiorentina, piuttosto una nobile in difficoltà, ed invischiata nella corsa salvezza. Com'era la Sampdoria del 2011/2012 - da lui però solo portata alla Serie A - o meglio ancora quel Sassuolo (già una solida realtà) salvato nel 2017/18.

D'altro canto, però, non mancano nemmeno esoneri e retrocessioni. L'ultimo fresco caso, per esempio, è della stagione scorsa e dista pochi chilometri: Iachini venne chiamato all'Empoli al posto di Andreazzoli, salvo venir poi esonerato dopo pochi mesi per richiamare in fretta e furia il precedente tecnico. In totale - come potete osservare dai numeri qua sotto - fanno quattro esoneri, due addii a fine stagione e a compito ultimato; oltre a due retrocessioni con lui in panchina e il coinvolgimento in due retrocessioni rese ufficiali senza di lui, a fronte invece di tre salvezze conquistate sul campo.

Chievo

2008 - conquista la promozione in Serie A, esonerato a novembre

Brescia

2009 - entra a ottobre, conquista la promozione in Serie A

2010 - esonerato a dicembre

2011 - richiamato a gennaio al posto di Beretta, retrocede in Serie B

Sampdoria

2011 - entra a novembre, conquista la promozione in Serie A e a fine stagione viene sollevato dall'incarico

Siena

2012 - entra a dicembre, retrocede in Serie B

Palermo

2013 - entra a settembre, conquista la promozione in Serie A

2015 - esonerato a novembre

2016 - richiamato a febbraio, si dimette in marzo

Udinese

2016 - entra a maggio, esonerato a ottobre

Sassuolo

2017 - entra a novembre, salva la squadra e rescinde a fine stagione

Empoli

2018 - entra a novembre

2019 - esonerato a marzo