IACHINI, Fuori casa i ragazzi sono più sereni

Queste le parole del mister della Fiorentina Iachini, a Sky Sport, dopo la sconfitta contro l'Atalanta: "In Coppa Italia abbiamo sbagliato molti palloni in meno rispetto ad oggi. Abbiamo fatto diversi errori tecnici in uscita. In casa ci succede questo perché fuori casa i ragazzi sono più sereni. Dobbiamo migliorare perché nel palleggio si deve essere più attenti. Tra le linee i giocatori dell’Atalanta sono molto bravi ed è lì che dobbiamo cercare la superiorità numerica. Oggi abbiamo sbagliato sotto l’aspetto tecnico, abbiamo perso troppi palloni e questo non ci ha permesso di essere pericolosi. Abbiamo tanti giovani in attacco su cui lavorare. Lavoriamo sul palleggio e sotto l’aspetto della fase offensiva. I tifosi ci sono sempre vicini e quindi in casa dovremmo avere più tranquillità e personalità per poter andare a fare le nostre giocate ma paradossalmente l’alta pressione non lascia serenità. Fuori casa abbiamo fatto grandi gare contro squadre molto forti. Davanti abbiamo 5 attaccanti molto giovani e stiamo valutando le scelte di volta in volta a seconda della condizione fisica di ognuno. Vlahovic ha avuto qualche problemino in settimana e quindi ho preferito Cutrone. Patrick ha bisogno di giocare perché viene da sei mesi in cui non ha giocato. Tutti hanno grandi margini di crescita”.