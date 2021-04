IACHINI, Fino alla Juve nessun giorno libero

Da qui alla gara contro la Juventus il prossimo 25 aprile, Beppe Iachini non concederà giorni liberi ai suoi giocatori. Lo riporta il Corriere dello Sport, sottolineando come i ritmi del calendario di Serie A non prevedano pause. Per questo è una buona notizia il progressivo recupero di Igor, mentre Kokorin salterà sicuramente anche Sassuolo ed Hellas Verona.