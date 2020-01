IACHINI, Carbonara e olive ascolane per tutti

La Fiorentina, dall'arrivo di Beppe Iachini, ha ripreso a macinare punti, andando anche contro le più rosee aspettative. E Beppe Iachini si coccola non solo la squadra ma anche chi lavora insieme a lui e la dirigenza che lo ha portato a Firenze. Così tutti a cena, per festeggiare il momento e per il piacere di stare insieme. Un momento però privato, non al ristorante ma al chiuso del centro sportivo. Anche perché il menù è poco fiorentino, a base di carbonara e...olive ascolane, vista la provenienza del mister. I giocatori invece, dopo il doppio allenamento, sono stati lasciati liberi di cenare altrove.