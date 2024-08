TUTTOSPORT, Nico-Juve: possibile chiusura martedì

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La priorità della Juventus si chiama Nico Gonzalez, si legge su Tuttosport. Occorre avere pazienza ma secondo quanto scrive il quotidiano si può ipotizzare la chiusura della trattativa per martedì, visto che il dt Giuntoli, lunedì sarà a Verona con la Juventus per il posticipo serale della seconda giornata di campionato. Tra oggi e domani, però, le parti torneranno a sentirsi per avvicinare il cosiddetto punto di caduta, ovvero quello capace di mettere d’accordo la Fiorentina e la Juventus.

Possibile intesa tra toscani e piemontesi a 32 milioni più 5 di bonus. Ma non finisce qui. Non nel senso che la Juventus sborserà altri soldi. Molto probabile infatti che le due società riescano contestualmente a trovare un accordo anche per il passaggio del terzino Filip Kostic in riva all’Arno per una valore che dovrebbe aggirarsi intorno ai sei milioni. E Arthur? Il regista brasiliano tornerebbe volentieri a Firenze dopo il prestito virtuoso dello scorso anno: l’ostacolo resta l’ingaggio proibitivo da 6 milioni.