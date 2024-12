TMW, Palladino vuole Pablo Mari per sostituire Quarta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Raffaele Palladino pensa a Pablo Mari per rinforzare la sua retroguardia. Dopo aver fatto le fortune dell'allenatore campano in quel di Monza, ora il centrale spagnolo è idea forte dell'allenatore viola che nei prossimi giorni dovrebbe perdere Lucas Martinez Quarta, difensore che ha ricevuto un'offerta importante dal River Plate e sta spingendo per tornare in patria. Secondo quanto riporta TMW, l'ex Arsenal è oggi la prima scelta di Palladino che pensa a una Fiorentina con due coppie per la seconda parte di stagione: Pongracic e Comuzzo sul centro-destra, Ranieri e Pablo Marì sul centro-sinistra.

Il difensore è in scadenza di contratto e la trattativa potrebbe sbloccarsi con una contropartita: magari Moreno, difensore arrivato in estate dal Belgrano. O quel Valentini che sbarcherà a Firenze questa settimana. La trattativa è ancora da impostare, difficilmente verrà chiusa prima dello scontro diretto tra le due squadre che andrà in scena il 13 gennaio. Ma ci sono due certezze: la volontà di Pablo Marì di favorire questa operazione se i due club giungeranno a un accordo e la richiesta di Palladino che al posto di Martinez Quarta vuole un centrale di sicuro affidamento.