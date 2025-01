TMW, Folorunsho ci siamo. Ecco quando le visite

FirenzeViola.it

Il vero e proprio colpo di questo mercato di gennaio della Fiorentina, Valentini era già stato programmato in estate, sarà Michael Folorunsho. Il centrocampista del Napoli sbarcherà a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni, fissato a 8-9 milioni di euro. Dopo i primi sei mesi in viola l'ex Verona firmerà un contratto di quattro anni fino al 30 giugno 2029. Come riportato da Tuttomercatoweb.com è tutto fatto, tra domani e giovedì verrano svolte le visite mediche.