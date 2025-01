SPORTITALIA, Si lavora allo scambio Kouame-Sanabria

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiorentina e Torino pensano a uno scambio. Secondo quanto riportato da Sportitalia i granata sono molto interessati a Christian Kouame, così come ai viola non dispiacerebbe Antonio Sanabria al posto dell’ivoriano. Il classe '96 sarebbe una valida alternativa a Moise Kean. Le due società stanno lavorando per trovare una soluzione che accontenti tutti, con il gradimento che comunque è già reciproco.