SPORTITALIA, Per Nico proposti Mckennie e Kostic

La Juventus ha messo nel mirino Nico Gonzalez. I bianconeri vorrebbero abbassare la cifra cash da versare nelle casse della Fiorentina con l'inserimento di alcune contropartite tecniche. In modo particolare, secondo quanto riportato da Sportitalia, Giuntoli avrebbe proposto al club toscano Weston Meckennie e Filip Kostic. Da parte sua invece la Fiorentina sarebbe propensa a vendere il suo numero 10, sulle cui tracce ci sarebbe anche l'Atalanta, solamente per un'offerta da almeno 30 milioni più bonus. Con i soldi derivanti dalla cessione dell'esterno ex Stoccarda Pradé e Goretti vorrebbero affondare il colpo su Gudmundsson del Genoa.

Tra le contropartite proposte dalla Juventus non compare il nome di Szczesny che ancora deve decidere del suo futuro. Anche per questo motivo la Fiorentina sta continuando a lavorare per David De Gea.