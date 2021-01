SKY SPORTS UK, Arsenal preoccupato per Torreira

Anche dall'Inghilterra continuano le voci sul futuro di Lucas Torreira. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, e come detto anche dal DT dei gunners nella giornata di ieri, l'Arsenal sta valutando attentamente la situazione dell'uruguaiano. Il giocatore attualmente non sarebbe felice all'Atletico, dato lo scarso minutaggio avuto finora e vorrebbe trovare una squadra, già in questo mese di gennaio, che gli dia la possibilità di giocare. Della stessa linea e convinzione è l'Arsenal, proprietaria del cartellino del giocatore, che non vuole assolutamente che la valutazione del giocatore diminuisca da qui all'estate a causa del suo scarso impiego. Molti club, come ha detto anche lo stesso Edu Gaspar (DT Arsenal), hanno già conttattato la squadra londinese per avere informazioni sull'uruguaiano. La Fiorentina, grande estimatrice del calciatore, rimane alla finestra.