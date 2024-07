SKY, Milenkovic-Nottingham Forrest: domani si chiude

FirenzeViola.it

Dopo l'indiscrezione data in esclusiva dal direttore di TuttoMercatoWeb Niccolò Ceccarini, e la conferma di Sportitalia, sull'affare Milenkovic-Nottingham Forest arrivano aggiornamenti anche da SkySport. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, le parti sono a lavoro per trovare un'intesa e domani potrebbe chiudersi la trattativa che porterà il centrale serbo a lasciare Firenze dopo 7 anni per una nuova avventura in Premier League.