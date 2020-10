Il River Plate ha ormai accettato l’offerta della Fiorentina per Martinez Quarta: 6 milioni fissi (pagati in 12 mesi) più 6 bonus, 5 anni di contratto al difensore. A darne notizia in questi minuti è l'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio. Fatta, dunque, per il centrale argentino, sul quale nei giorni scorsi c'era stato uno stop.