RELEVO, Anche i viola su Buchanan: chiesto il prestito

© foto di www.imagephotoagency.it

Tajon Buchanan è in uscita dall'Inter e ci sono tante squadre che lo inseguono sul mercato. Come riporta Relevo, sull'esterno destro canadese c'è anche la Fiorentina, in un treno di società che vede protagoniste anche, come noto da ore, Monza e Torino. A queste si sommano i viola, ma anche l'Ajax e il Villarreal. Ogni club ha già contattato l'Inter per chiedere il giocatore in prestito, nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti, con i nerazzurri che preferirebbero cedere il calciatore in Italia invece che all'estero.