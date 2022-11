NAZIONE, Per Boga possibile prestito: il punto

L'edizione odierna de La Nazione tratta anche il tema Boga in ottica Fiorentina. Oltre alla questione Gollini, con il suo possibile ritorno a Bergamo già da gennaio, l'Atalanta e la dirigenza viola stanno parlando anche per l'esterno ex Sassuolo. La Dea, scrive il quotidiano, si è vista offrire il prestito di Boga. Prestito secco e senza il vincolo di riscatto, una formula, su cui si vuole però riflettere per evitare che a ’guadagnarci’ sia solo il club nerazzurro.