NAZIONE, Folorunsho può arrivare anche in prestito

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l’infortunio occorso a Bove, come sottolinea La Nazione, e la nuova svolta tattica con una mediana a tre interpreti, la Fiorentina ha una nuova priorità sul mercato: coprire al più presto il ruolo di centrocampista. Con Mandragora che, per il momento, può solo tamponare affiancando Cataldi e Adlì, e il solo Richardson come alternativa, la dirigenza viola sta lavorando per trovare una soluzione rapida e non troppo costosa. Due indizi che portano al nome di Folorunsho.

Il nazionale italiano è in rotta con il Napoli, dove non sta trovando spazio, e potrebbe partire anche in prestito. A Firenze lo accoglierebbe Palladino, che aveva già mostrato interesse nei suoi confronti durante l’estate. Un’operazione meno fattibile porta invece ai nomi di Frendrup e Fazzini, entrambi valutati molto più. Per il giocatore del Genoa, infatti, la richiesta parte da 20 milioni. Non è escluso che la Fiorentina possa fare un grande investimento, ma al momento, considerando le tempistiche, sembra più probabile che chiuda rapidamente per un centrocampista, con una trattativa simile a quella per l’ex Hellas Verona.