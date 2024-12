NAZIONE, Assenza di Bove e non solo: viola in calo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per fare una prova manca ancora un indizio, scrive La Nazione, ma il pareggio di Guimaraes starebbe facendo riflettere Palladino, a cui proprio non è piaciuto il primo tempo giocato dai suoi. I motivi di questa leggera flessione sono diversi e tutti leciti: giocatori stanchi fisicamente e mentalmente; avversari che stanno iniziando a prendere le misure; c’è poi la perdita di Bove, il quale portava corsa e freschezza e per questo si sente la sua assenza a centrocampo.

Per quest’ultimo punto servirà ancora un po’ di pazienza, almeno fino ai primi di gennaio. I nomi in ballo sono quelli di Folorunsho - con la Fiorentina che proverà a convincere il Napoli e Giuffredi ad un prestito -, Fazzini e il sogno Frendrup. Nel frattempo, come detto, la Fiorentina dovrà fare di necessità virtù per difendere la zona Champions, magari testando ancora Beltran da esterno alto, oppure cambiando nuovamente assetto tattico per passare ad un 4-3-2-1, con un centrocampista in più e la coppia Gudmundsson-Beltran alle spalle di Kean.