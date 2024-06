NAZIONE, Amrabat carta per Zaniolo: può andare in porto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Amrabat è la carta per Zaniolo". Esordisce così La Nazione, oggi in edicola, sul mercato della Fiorentina. Secondo quanto riporta il quotidiano, visto il gradimento dei viola per l'ex Roma e Aston Villa, la società di Commisso risponderà alle pretese del Galatasaray - che considera giusta la cifra di 15 milioni per far partire Zaniolo - mettendo sul piatto tutto il cartellino di Amrabat, rientrato dopo l'esperienza a Manchester. In questo modo, con i turchi che hanno messo gli occhi sul marocchino, l'operazione ha buone possibilità di essere la prima tessera del puzzle dell’estate degli affari della Fiorentina.