GAZZETTA, Viola, quattro dubbi: Vlahovic è il primo

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, in casa viola nel giorno della ripartenza ufficiale della stagione ci sono ancora quattro nodi da sciogliere, quattro contratti che tengono la Fiorentina con il fiato sospeso. Il nuovo tecnico viola, Italiano, sarà oggi al centro sportivo Astori per dare il via alla stagione ma a tenere banco è soprattutto il futuro di Vlahovic: il gioiello non vede l’ora di tornare in campo. Dai social si vede come il rapporto con la Fiorentina è più forte che mai. La società gli proporrà di allungare il contratto per altri due anni con ingaggio portato a 2,5 milioni e netti. Il problema è la clausola rescissoria. La Fiorentina vuole una cifra non inferiore agli 80 milioni mentre i manager di Dusan sono fermi a 40 massimo 45 milioni. Vlahovic resterà in viola. Ma l’allungamento del contratto è un passaggio fondamentale.