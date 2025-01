GAZZETTA, Palladino, Lazio ultima spiaggia? Due idee

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport si parla di quelle che sono le strade che potrebbero verificarsi in seno alla Fiorentina nel giro dei prossimi giorni: ieri, dopo la partita, i rumors parlavano di Roma, sfida con la Lazio, in programma domenica sera, come ultima spiaggia per Raffaele Palladino. Con due possibili scenari: l’arrivo di Igor Tudor, usato spesso alla stregua di un Mr Wolf, e quello più suggestivo di un toscanaccio verace, Maurizio Sarri.

Palladino alla vigilia aveva ribadito di aver incassato la fiducia di Commisso (e della moglie Catherine) dagli Usa. Ieri nessuna uscita a gamba tesa da parte del club, neppure del ds Daniele Pradè che dopo la sconfitta a Monza non le aveva mandate a dire