GAZZETTA, Offerti 50 mln: Inter, il piano per Vlahovic

La Gazzetta dello Sport scrive che da indiscrezioni fiorentine, nell'approccio con la dirigenza viola, l'Inter avrebbe toccato addirittura quota 50 milioni per aggiudicarsi Dusan Vlahovic. Ma l'assalto è stato respinto, per ora. Tuttavia i nerazzurri non demordono: al momento il limite di 55 milioni ai reinvestimenti condiziona non poco, se però arrivasse l'extra-budget le prospettive cambierebbero e potrebbe esserci la super offerta per il serbo.