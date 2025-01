GAZZETTA, La viola malata riscopre la medicina Lazio

FirenzeViola.it

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta la vittoria per 1-2 ottenuta dalla Fiorentina sul campo della Lazio. Per la seconda volta in stagione - scrive la rosea - la viola malata trova la medicina giusta nella sfida con la Lazio. All’andata ottenne il primo successo dopo un inizio con 3 punti in 4 giornate. E ieri ha riscoperto la vittoria che mancava dall’8 dicembre. Una vittoria che sarebbe potuta sfuggire addirittura nel finale visto che la Lazio non aveva mai tirato in porta prima del 92’ e poi, in cinque minuti, ha trovato gol, respinta di De Gea e palo clamoroso di Pedro.

Per la seconda volta, sottolinea inoltre il quotidiano,, bravo a ridisegnare la squadra e a cogliere di sorpresa Baroni: all’andata fu impiegata per la prima volta la difesa a 4,, sempre molto bravi ee a, quando il possesso era viola, a Dodo e Gosens, i quali si sovrapponevano agli esterni di centrocampo creando superiorità numerica e andando al cross, da cui sono nate le due reti.