GAZZETTA, La rivoluzione prosegue. Via già in sedici

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sottolinea la rivoluzione in atto in casa Fiorentina. Dalla scorsa stagione sono già sedici i giocatori venduti dal club, e non è finita qui: la metamorfosi sta proseguendo a gennaio con l'arrivo di Valentini e Folorunsho e le cessioni di Kayode e Christensen in attesa di quelle di Kouame, Ikoné e Biraghi, oltre chissà anche a Richardson. Rispetto alla passata stagione l'undici titolare è totalmente cambiato, con i soli Ranieri e Dodo ad aver minuti simili a un anno fa. La società sta accontentando coloro che cercano più spazio altrove senza perdere di vista la voglia di migliorarsi. L'ultimo nome in entrata è quello di Ndour, talento del Paris Saint-Germain in prestito al Besiktas.

