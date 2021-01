GAZZETTA, La Fiorentina gioca però non segna

La Gazzetta dello Sport scrive di una Lazio tornata alla vittoria dopo quattro giornate e, al contrario, di una Fiorentina che riassaggia il gusto amaro della sconfitta dopo quattro risultati utili di fila. Il tutto reso più indigesto per come è arrivato: a livello di gioco - si legge - la squadra di Prandelli non è stata inferiore agli avversari, in più ha perso Ribery per infortunio quando sarebbe servito eccome per cercare la rimonta. La Fiorentina ha giocato più dei biancocelesti, tuttavia ha commesso troppi errori nei passaggi finali e si è rivelata debole nella catena di destra. Ma soprattutto il centravanti Vlahovic, che ha avuto almeno tre occasioni per segnare, ha dovuto attendere un rigore per riuscirci.