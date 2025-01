GAZZETTA, Kean non basta. Tocca a Gud e Beltran

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra sull'attacco della Fiorentina, partendo da un focus sulla super stagione che sta vivendo Moise Kean. Al centravanti viola manca infatti solo un gol per eguagliare il suo personale record di 13 reti in campionato (la Ligue 1) e 17 reti stagionali messo a referto con la maglia del PSG nell'annata 2020-2021. L'ex Juventus a gennaio è già a 12 centri in Serie A e 16 complessivi considerando anche la Conference League e la Coppa Italia. Un solo gol e sarà record eguagliato, sia in campo nazionale che a livello stagionale. Oltre a Kean la Fiorentina, almeno sulla carta, avrebbe tante risorse per andare a fare male alle difese avversarie. Fino ad adesso però i viola non hanno trovato molta varietà in zona gol e, magari già a partire dalla sfida di domani sera contro la Lazio, potrebbe essere importante per uscire dal momento di crisi iniziare a trovare altri nomi nel tabellino dei marcatori.

Al momento, dietro ovviamente a Kean, il miglior marcatore gigliato in stagione è Sottil con 5 reti totali. Nel reparto offensivo viola però ci sono tante altri calciatori di talento che potrebbero dare di più in fase realizzativa, su tutti Gudmundsson e Beltran. Tornando a Kean, il centravanti azzurro sta viaggiando a ritmi spaventosi in zona gol. Mai l'ex Juventus si era espresso in questo modo e il merito va anche ad allenatore e società che lo hanno voluto, coccolato e che lo hanno messo nelle migliori condizioni mentali senza l'assillo di un concorrente pronto a prendergli il posto in caso di prestazioni negative. Ai viola per adesso Kean è costato 13 milioni, anche se a giugno potrebbero diventare 18 con vari bonus legati a presenze, obiettivi e reti. Cifra, la seconda, che la Fiorentina spera di versare per intero nella casse della Juventus perché vorrebbe dire raggiungere ogni traguardo possibile sia a livello di squadra che di singolo.