GAZZETTA, Gud: nemmeno 400' in A. Che succede?

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport stamani si sofferma su Albert Gudmundsson, grande punto interrogativo di questa prima metà di campionato. Appena 370 minuti dall’inizio del campionato e 503 totali considerando anche Conference League e Coppa Italia. Raffaele Palladino ha spiegato che l’islandese si è bloccato nel fare uno scatto durante il riscaldamento in Fiorentina-Napoli. Troppe concause stanno impedendo l’esplosione di Gud - si legge - Prima il polpaccio, poi il bicipite femorale e ora la caviglia.

In mezzo il processo in Islanda per cattiva condotta sessuale. Quanto la Fiorentina abbia bisogno di lui è evidente almeno quanto l’investimento fatto in estate da circa 28,5 milioni di euro.