GAZZETTA, Finalmente Dodô: tutte le sue qualità

Tanti sorrisi, allegria brasiliana, tatuaggi a non finire, ma soprattutto tanta aspettativa. Adesso è ufficiale, Dodò è un nuovo giocatore della Fiorentina e ieri ha firmato sul terreno di gioco di Moena davanti a 1.500 tifosi. Tifosi, società e anche i compagni si aspettano tantissimo dall'ex Shakhtar Donetsk che dovrà essere bravo a far valere la sua esperienza in campo internazionale, importantissima per una squadra giovane che si riaffaccia all'Europa. Il classe '98 è comunque un salto di qualità notevole a livello tecnico per i viola perché, oltre ad essere molto veloce e molto verticale come Odriozola, è in grado di fungere da costruttore laterale della manovra offensiva, quasi da regista aggiunto, grazie alla visione di gioco e ai piedi buoni. Il suo problema è che non è abituato alla marcatura, perché non è nella sua natura e perché ha giocato in campionati più facili tatticamente. Sulla sue qualità non si discute, casomai bisognerà vedere quanto ci metterà ad ambientarsi e rendere in entrambe la fasi di gioco. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.