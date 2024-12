GAZZETTA, Bove in tribuna per Juve-Fiorentina

FirenzeViola.it

Dopo aver vissuto dalla panchina la sconfitta contro l'Udinese, oggi Edoardo Bove sarà sulle tribune dell'Allianz Stadium per assistere la match dei propri compagni contro la Juventus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport il mediano romano partirà oggi alla volta di Torino per assistere dal vivo al match. "Deve stare sempre con noi perché ci può dare una grande mano".

Queste le parole di Palladino una settimana fa. Parole che Bove sta seguendo alla lettera visto che sta seguendo da vicino il lavoro giornaliero dei compagni al Viola Park partecipando anche a tutte le riunioni tecniche. Lunedì è tornato al Franchi per la prima volta dopo il malore accusato contro l'Inter lo scorso 1 dicembre, oggi invece sarà all'Allianz Stadium per supportare anche in trasferta i suoi compagni di squadra.