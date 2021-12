GAZZETTA, Altobelli: "DV9 il colpo top, ma è dura"

Su La Gazzetta dello Sport è presente un’intervista ad Alessandro Altobelli, ex attaccante dell'Inter, che ha parlato di mercato in generale: “Prima di pensare a un colpo di mercato bisognerà vedere come stanno le casse dei club. Servirà intelligenza da parte dei rettori sportivi e dei presidenti per gestire questa fase. E comunque il colpo migliore sarebbe prendere Vlahovic, ma sarà durissima toglierlo alla Fiorentina a metà stagione. Io pungerei su Joao Pedro, Berardi o Destro. Caratteristiche diverse ma tutti buonissimi giocatori”.