GAZZETTA, 45' inguardabili. Viola salva onore e classifica

La Fiorentina ringrazia Rolando Mandragora, ringrazia i suoi uomini di maggior qualità, l’artiglieria pesante che Raffaele Palladino manda in campo nella ripresa e pareggia nel catino di Guimaraes contro un Vitoria che dimostra di meritare la prestigiosa seconda piazza davanti all’inarrivabile Chelsea. Così scrive La Gazzetta dello Sport dopo la gara di ieri, in cui la truppa di Palladino ha salvato l'onore e la classifica - si legge -. La Viola evita di uscire dal tabellone delle prime otto di Conference League. Un primo tempo inguardabile aveva creato l’allarme. Più di un allarme. Perché in campo c’era soltanto una squadra, quella in maglia bianca di Rui Borges alla quale la Fiorentina ha concesso tanti tiri liberi, le sgasate sulla catena di destra e in più ha aggiunto errori in uscita che potevano costare ancora più cari. Vero Quarta - il pensiero della Rosea -?

La Fiorentina torna dal Portogallo con la consapevolezza che con la squadra titolare si possono fare ottime cose, ma con i cambi che giocano davanti è difficile essere pericolosi anche se Gud pensa come pochi con i piedi. Il mercato è alle porte. Servono innesti per pensare di poter restare lassù in A e per andare avanti in Europa - conclude il quotidiano -.