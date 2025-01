CORR.SPORT-STADIO, Pablo è vivo. Idea Arnautovic

FirenzeViola.it

Il titolo con cui il Corriere dello Sport - Stadio apre in prima pagina è dedicato a Pablo Marì e al suo arrivo alla corte di Palladino nella giornata di ieri per diventare ufficialmente un giocatore della Fiorentina. "Pablo è vivo", scrive il quotidiano che ricorda come il difensore argentino arriverà dal Monza e ha firmato fino al giugno 2026 con opzione di un altro anno andando a guadagnare più o meno gli stessi soldi percepiti in Brianza, 1,6 milioni a stagione.

Nel frattempo la Fiorentina cerca un vice Kean: nelle ultime ore la dirigenza viola si è mossa per il centravanti Stefanos Tzimas, di proprietà del Paok ma in prestito al Norimberga che, per riscattarlo a giugno, dovrebbe versare nelle casse dei greci 18 milioni di euro. Pradè e Goretti girerebbero la stessa cifra al Paok per comprarlo al posto del Norimberga a cui, poi, destinerebbero 4-5 milioni in modo da averlo già a gennaio assicurandogli anche il 15% sulla futura rivendita del calciatore. Tuttavia la controparte non è convinta e per questo è tornata di moda l'opzione Marko Arnautovic: la punta dell'Inter è stata proposta ai viola che stanno valutando la possibilità di prenderlo in questi ultimi giorni di mercato. Il classe '89 accetterebbe di buon grado un trasferimento a Firenze, purché gli venga prospettato un contratto di diciotto mesi a 2,5 milioni a stagione.