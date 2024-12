COR.SPORT, Viola balbetta per 65'. Bene solo il finale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

"Venti minuti di Fiorentina sono bastati per evitare la seconda sconfitta in Conference e la seconda sconfitta di fila compreso il campionato". Inizia così il pensiero del Corriere dello Sport-Stadio, a cura di Alberto Polverosi, a proposito del pareggio tra Vitoria Guimaraes e Fiorentina in Conference League, con i viola passati agli ottavi. "Nonostante l’uno a uno nel finale, la Fiorentina portoghese non ha del tutto convinto, meglio il Vitoria per oltre un’ora. [...] Per niente incisiva, per niente cattiva, per 65 minuti la squadra di Palladino ha balbettato un calcio di livello mediocre di fronte ai portoghesi che all’intervallo sono arrivati giustamente in vantaggio e nella prima parte della ripresa hanno avuto la possibilità di chiudere la partita. Il primo tempo dei viola a Guimaraes ha ricordato il secondo di Bologna.

[...] Ieri, in mezzo al campo, la squadra ha sofferto la superiorità numerica e il palleggio ben sviluppato dei portoghesi. Due mediani (uno dei quali era il tecnico ma timido Richardson) non potevano bastare. Quattro attaccanti hanno la possibilità di convivere quando la squadra è in brillanti condizioni fisiche e atletiche, non come la Fiorentina di questi ultimi giorni. Ora è un po’ appannata. Aveva strappato con i denti, contro il Cagliari, l’ottava vittoria di fila in campionato, poi ha perso a Bologna con una ripresa tutta rossoblù e ha stentato ieri a Guimaraes, fino a metà ripresa, quando ha ritrovato ritmo, intensità e qualità delle giocate. Kean ha sbagliato un gol davanti al portiere, Beltran è andato a un passo dall’uno a uno e alla fine Mandragora ha piazzato il suo sinistro. Un finale da Fiorentina vera. Il resto è da analizzare con molta attenzione".