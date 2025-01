COR. SPORT, Si allontana Cristante. Distanza per Man

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Aggiornamenti sul mercato della Fiorentina sulle pagine odierne del Corriere dello Sport: capitolo Dennis Man, trovato un accordo di massima con il suo entourage,. I viola adesso devono trovare la quadra con il Parma, che per quanto giochi al rialzo cederebbe l'esterno rumeno in caso di offerta di 15 milioni. Pradè e Goretti lo valutano una cifra più bassa: non vorrebbero spendere più di 8-10 milioni. Si lavora anche su alcune opzioni a centrocampo, tra cui il sogno Morten Frendrup, Warren Bondo e Cher Ndour, con quest'ultimo al centro di un recente sondaggio della società, mentre si raffredda la pista Bryan Cristante.

Capitolo uscite: salutato Michael Kayode, che passerà al Brentford in prestito con diritto di riscatto fissato a 17,5 milioni e il 10% su una possibile rivendita futura, la Fiorentina perderà anche Oliver Christensen, in prestito alla Salernitana. Da capire poi quale sarà il futuro di Amir Richardson che spinge per la cessione: l'ex Reims vuole trovare più continuità a costo di lasciare la Fiorentina già nel mese di gennaio.