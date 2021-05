COR. SPORT, Dusan e la rabbia di chi deve salvarsi

Come scrive il Corriere dello Sport, il quadro è stato dipinto con la firma di Dusan Vlahovic, la stella su cui costruire il Rinascimento Viola, il capolavoro invece lo ha architettato Iachini con l'aiuto di altri tredici assatanati. Perché sono bastati tre cambi e la doppietta del serbo per affrontare la Lazio. Un passo decisivo, per la Fiorentina, verso la salvezza e un Vlahovic scatenato in una notte che ricorderà anche perché lo incorona quale centravanti del futuro, in costante evoluzione. La differenza l'hanno fatto spirito, atteggiamento e rabbia: i viola sono stati squadra dall'inizio alla fine, giocando con la cattiveria di chi deve salvarsi.