COR.SPORT, Biraghi-Spina sul binario. Scambio in piedi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport-Stadio, sulle sue pagine odierne, scrive che è vivo più che mai l'asse di mercato tra Napoli e Fiorentina. "Biraghi-Spina sul binario", è il titolo dell'approfondimento del quotidiano, che sottolinea come siano in ballo la cessione di Folorunsho in prestito con diritto di riscatto compreso tra 8 e 9 milioni; nonché lo scambio di terzini di fascia sinistra Biraghi-Spinazzola. Sabato andrà in scena proprio Fiorentina-Napoli al Franchi: l’occasione per approfondire ogni aspetto.