COR. SPORT, Ag. Bove: "Grazie Fiorentina. Edo..."

In un’intervista rilasciata ai taccuini del Corriere dello Sport, Diego Tavano, agente di Edoardo Bove, ha toccato tantissimi temi, a partire ovviamente dal momento vissuto dal proprio assistito, cogliendo l’occasione per ringraziare tutto l’ambiente Viola e non solo. Queste le sue parole: "Edoardo non mollerà di un centimetro. Ora sta bene. Manterrà sempre un atteggiamento positivo. Lotterò vicino a lui per raggiungere qualsiasi risultato".

A chi dire grazie?

"Alla Fiorentina per la sensibilità e l’attenzione. Il posto è incredibile. Edo ha scelto di abitare in centro per vivere la città a 360 gradi. E voglio ringraziare tutto il mondo del calcio e non solo. Le manifestazioni ricevute sono state incredibili. Più di tutti mi ha impressionato Butragueño, che mi chiamava sempre per dirmi che il Real, a nome di tutta la squadra, gli era molto vicino. Di contro, qualche agente non ha avuto la giusta sensibilità: nonostante il momento così delicato, ha provato a contattare altri miei atleti".

Il rapporto tra lei ed Edo va oltre?

"Per me è come fosse famiglia. Rappresenta, insieme ad altri atleti, valori come la fedeltà, la fiducia, l’amore. La cosa più bella è che sta bene. Per me non conta tanto il discorso calcistico, ma il resto: perché anche grazie a lui oggi sono un uomo migliore".

Bagno d’amore anche da parte di tutti i tifosi.

"I sostenitori della Roma lo hanno amato incondizionatamente, anche dopo il cambio di maglia. Certo, non sarebbe voluto andare via, voleva diventare una bandiera della squadra giallorossa. Ha svuotato l’armadietto e abbiamo pianto mentre andavamo alla stazione per prendere il treno. Di contro, sapevamo che la scelta era giusta perché Edo ha sempre considerato Firenze una città piena di passione".