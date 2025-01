COR.SPORT, A Monza per l'affare Marí e non solo...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport-Stadio parla di un asse ‘caldo’ tra Firenze e Monza, che domani potrà alzare ulteriormente la propria temperatura quando la partita permetterà agli uomini di mercato delle rispettive squadre di sedersi a un tavolo e parlare di questioni di mercato.

La prima riguarda Pablo Mari. Lo spagnolo, si legge, farebbe carte false per trasferirsi a Firenze, tanto più che è in rotta col Monza al quale ha ribadito la propria volontà di andarsene. Nonostante le smentite, anche Galliani potrebbe aver interesse in un’offerta viola, dato che altrimenti tra pochi mesi il giocatore se ne andrà a zero.

Il difensore però non è l’unico nome dei brianzoli che i viola hanno annoverato sul proprio taccuino. Infatti, anche Warren Bondo sembra essere un profilo piuttosto gradito. Nonostante il rinnovo firmato meno di un anno fa, il francese classe 2003 potrebbe decidere di cambiare aria ma per accaparrarselo serviranno non meno di 15 milioni. Da non sottovalutare la concorrenza di Milan, Atalanta e Inter. Anche se il grande obiettivo della Fiorentina per il centrocampo era e resta Morten Frendrup del Genoa, ma quest’operazione sarà probabilmente rimandata alla prossima estate.