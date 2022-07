COR. FIO., Per Milenkovic non si va oltre 10 giorni

Il Corriere Fiorentino, nell'edizione di oggi, si sofferma sulla situazione che lega la Fiorentina e Nikola Milenkovic. Come spiegato dal quotidiano, nella giornata di ieri c'è stato un doppio faccia a faccia tra la dirigenza viola, insieme a Italiano, e Fali Ramadani, procuratore del serbo. L'incontro ha ribadito ancora una volta come stiano le cose: la società viola è disposta a lasciar andare il centrale di fronte a un'offerta di almeno 15 milioni di euro, ma alla condizione che questa arrivi nel giro di 10 giorni. Ciò dimostra infatti come il club di Commisso abbia l'intenzione di archiviare velocemente questa pratica, senza trascinarla tanto oltre.

Dall'altra parte, Barone e Pradè hanno però nuovamente fatto capire le proprie idee: sono disposti a trattenerlo e a trattarlo da top, offrendogli un contratto da 2,5 milioni con bonus che possono far arrivare la cifra ai 3 milioni annui.