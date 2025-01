COR. FIO., La metamorfosi di Beltran: e i bonus salgono

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Metamorfosi di un nove. Questo il titolo del Corriere Fiorentino a proposito di Lucas Beltran: era arrivato con l'etichetta più scomoda, quella di centravanti argentino, caratteristiche che avevano rimandato direttamente a Batistuta. Un anno e mezzo dopo, Lucas Beltran è diventato altro: è passato dal paragone con Ciccio Baiano fatto da Vincenzo Italiano, a ruoli e compiti diversi anche con Palladino. E si è rivelato come un giocatore di fatica, tanto lavoro per i compagni e grande capacità di far gioco sulla trequarti. Domenica poi, contro la Lazio, la sua miglior serata da quando è in Italia, condita dal gol di testa che è valso il momentaneo 2-0.

Adesso Beltran sta trovando la sua dimensione, quasi da mezzala, un centrocampista offensivo col fiuto del gol (con quello di Roma fanno 14 in 72 partite con la Fiorentina). I numeri anche offensivi iniziano a tornare: 4 reti, tutte in Serie A, dove l'anno scorso ne mise a referto 6, a cui vanno aggiunti 6 assist (solo Nuno Tavares e Lukaku ne hanno fatti di più). Numeri che stanno facendo lievitare il costo del suo cartellino, visto che 12,5 milioni erano di parte fissa pagata al River Plate mentre altri 12,5 erano di bonus legati al rendimento. Ora come ora, scrive il Corriere, l'argentino è costato circa 18 milioni. Ne restano più o meno 7 per arrivare ai 25 totali stabiliti.