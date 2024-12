COR.FIO., Frendrup il sogno, Fazzini piace. Folorunsho...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche il Corriere Fiorentino fa un punto sul mercato in entrata della Fiorentina, sottolineando come la priorità della dirigenza viola sia diventata quella di trovare un sostituto all'altezza di Edoardo Bove. Secondo quanto riferito dal quotidiano, sono tre i nomi in cima alla lista dei desideri su cui proveranno a lavorare Pradè e Goretti. Il primo, vero e proprio sogno di mercato, è Morten Frendrup, sul quale però c'è una folta concorrenza e il Genoa difficilmente lascerà partire per una cifra inferiore ai 20 milioni.

L'altro profilo che piace molto all'area tecnica viola è Jacopo Fazzini, con il quale sarebbero già partiti i contatti con l'entourage nonostante la valutazione molto alta anche del suo cartellino (15 milioni). L'ultimo nome è quello di Michael Folorunsho, che per caratteristiche è un giocatore molto duttile e potrebbe ricoprire diversi ruoli. L'idea, in questo caso, sarebbe quella di imbastire uno scambio con il Napoli che possa coinvolgere anche Biraghi.