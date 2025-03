I convocati dell'Atalanta per Firenze: ci sono sia Retegui che Cuadrado ma 7 giocatori assenti

Sono 20 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Fiorentina-Atalanta, gara della 30ª giornata della Serie A in programma domani alle ore 15.00 allo stadio Franchi di Firenze. Recuperano sia Retegui che Cuadrado. Si è fermato invece all'ultimo momento il capitano Rafael Toloi per pubalgia, mentre l'esito degli esami per Marco Palestra parla di lesione muscolo fasciale di secondo grado del terzo medio del retto femorale sinistro. Indisponibili, insieme a Ederson, squalificato con l'allenatore Gian Piero Gasperini, sostituito in panchina dal vice Tullio Grutti, anche Stefan Posch, Giorgio Scalvini, Gianluca Scamacca e Odilon Kossounou. Ecco l'elenco dei convocati completo:

- Bellanova Raoul (16)

- Brescianini Marco (44)

- Carnesecchi Marco (29)

- Cuadrado Juan (7)

- De Ketelaere Charles (17)

- Del Lungo Tommaso (49)

- de Roon Marten (15)

- Djimsiti Berat (19)

- Hien Isak (4)

- Kolašinac Sead (23)

- Lookman Ademola (11)

- Maldini Daniel (70)

- Pašalić Mario (8)

- Retegui Mateo (32)

- Rossi Francesco (31)

- Ruggeri Matteo (22)

- Rui Patrício (28)

- Samardžić Lazar (24)

- Sulemana Ibrahim (6)

- Zappacosta Davide (77)