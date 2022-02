GONZALEZ, La Coppa Italia il nostro sogno

Il giocatore viola Nicolas Gonzalez ha parlato ai social ufficiali, rispondendo ad alcune curiosità anche dei tifosi: "Sto bene, abbiamo mangiato l'asado che era buono. Sono molto contento e sono felicissimo di stare qua. Fantacalcio? Non ci gioco e i tifosi mi chiedono sempre gol gol per il Fantacalcio, da sette mesi sento solo questo. Sono il giocatore più pagato? Non posso parlare di questo, io so solo che quando gioco voglio fare una bella partita e aiutare la squadra. La prossima partita? La stiamo preparando bene, il Sassuolo è molto forte e sarà importante fare risultati positivi per restare nella parte alta della classifica ma vogliamo mantenere l'umiltà e far contenti anche i tifosi, anche se sarà una gara difficile. Riti scaramantici? Si, ce l'ho ma non posso dirlo. Conta però il lavoro durante la settimana e sono felice di quello che sto facendo e cerco sempre di migliorare. Obiettivo? Migliorare partita per partita, manca tanto alla fine del campionato, siamo vicini alla zona Europa e dobbiamo lavorare per mantenerla. Poi siamo vicini alla Coppa Italia che sarebbe un sogno conquistare perché rimaniamo tutti nella storia della Fiorentina".