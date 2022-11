GONZALEZ, Ieri al c.s. un contatto con il dt Burdisso

Non è stata una vera e propria giornata in solitaria quella che ha vissuto Nicolas Gonzalez al centro sportivo ieri mattina, nel primo giorno in cui il giocatore ha ripreso a lavorare a Firenze dopo l'infortunio patito con la Nazionale: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, l'esterno ha infatti avuto modo di incrociare il dt viola Nicolas Burdisso (che è dato in partenza nelle prossime ore per il Mondiale in Qatar) e alcuni componenti dello staff medico. L'occasione è stata utile per parlare dell'ennesimo stop patito dall'attaccante in questo 2022 e per iniziare a tracciare il percorso di recupero in vista delle prossime settimane.