GIUD. SPORTIVO, Due turni di stop a Vlahovic

A poche ore dalla gara con la Lazio, arriva anche il verdetto del giudice sportivo che si è espresso sulle 4 partite già giocate: due giornate di squalifica per Dusan Vlahovic. Il giocatore nel recupero "ha colpito un avversario con una gomitata al volto" macchiandosi così di condotta gravemente antisportiva che ha portato ai due turni di stop. Oltre a Vlahovic, squalificato Lucioni del Lecce per un turno. Tra gli allenatori squalificato Inzaghi che era stato espulso al 50' della partita mentre tra i dirigenti è stato fermato Carli del Cagliari per aver contestato "a gran voce" una decisione dell'arbitro.