Giovanni Galli ricorda Pin: "Non ha mai alzato la voce. Da giorni mi chiedo perché sia successo"

La Nazione dedica due pagine alla vicenda Celeste Pin. Ripartendo dalle novità, con la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti in merito alla morte di Celeste Pin, ex difensore della Fiorentina, trovato senza vita martedì nella sua abitazione sulle colline fiorentine. Sebbene gli inquirenti ipotizzino un gesto volontario, l’inchiesta è stata avviata per chiarire ogni aspetto del decesso. La casa non mostrava segni di effrazione e non sono stati trovati biglietti d’addio.

La procura ha disposto accertamenti, inclusa l’autopsia e un possibile esame tossicologico. Verranno analizzati anche il cellulare e le cartelle cliniche di Pin per valutare lo stato di salute fisica e mentale, e l’eventuale uso di farmaci. I familiari, che hanno dato l’allarme dopo aver perso i contatti con lui, lo hanno trovato privo di vita. Sul posto sono intervenuti il 118, la Squadra Mobile e la Scientifica.

Poi spazio al dolore e al ricordo dell'amico Giovanni Galli, ex calciatore anche lui della Fiorentina: "Perché?" Si chiede l'ex compagno di Pin. "A tutto potevamo pensare tranne che a questo. In questi giorni stava organizzando una partita di beneficenza a Forte dei Marmi, questa notizia ci ha preso alla sprovvista. Celeste era un uomo buono ed elegante, non gli ho mai sentito alzare la voce. Celeste c'era sempre ma non si faceva sentire. Ora l'unica cosa che riusciamo a dire è: 'Perché lo hai fatto?'". Galli poi racconta: "Abbiamo una chat di ex compagni di squadra, si chiama 'Quelli dell' '82", c'era anche Celeste. La notizia ci ha colti tutti alla sprovvista". Spazio poi ad altri ricordi di Galli: "Contratto prendeva a calci tutti, Celeste anche, ma in maniera più elegante. Arrivò a Firenze da ragazzo, spesso veniva a cena da me e mia moglie.