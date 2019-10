GALLIANI, Troppe critiche ai DV. Commisso-Milan...

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan oggi al Monza, ha così parlato anche di Fiorentina dalla presentazione del libro di Arrigo Sacchi:

"Il grande merito che mi sento è quello di essere riuscito a convertire Berlusconi a tifoso del Monza. Mi sembra che Commisso stia andando molto bene, sono dispiaciutissimo che sia arrivato solo ad un passo dal comprare il Milan. Poi non si capisce perché ma Yonghong Li non gli ha ceduto il Milan, pochi giorni dopo ha perso tutto ed è subentrato Elliott. Questa cosa non l'ho mai capita, ho visto anche Commisso a Milano ma rimane un mistero. La Fiorentina ha una grande fortuna, ma spezzerei anche una lancia per i Della Valle, non so dove sarebbe oggi se non fossero arrivati nel 2002. Le critiche e tutto ciò che succedeva ultimamente mi è sempre sembrato ingeneroso, hanno messo soldi e passione ed hanno il merito storico di aver salvato la Fiorentina. Sono legato anche a Montella, l'ultimo trofeo della nostra gestione, a dicembre 2016 con la Juve, l'ha portato lui. VAR? Ne penso bene. Tutto è migliorabile ma se ci fosse stato anche ai tempi del gol di Muntari avremmo vinto lo Scudetto nel 2012 e forse anche dopo... Ha ridotto molto il numero degli errori anche se è da migliorare", le sue parole raccolte da FirenzeViola.it.