GALLI, Biraghi: mi scuso. Ma la difesa mi preoccupa

L'ex portiere Giovanni Galli commenta così il momento della Fiorentina alla luce del successo per 2-3 a Bologna: "La vittoria di ieri pesa tantissimo, la posizione raggiunta oggi deve rendere tutti orgogliosi, dal presidente all'allenatore, perché si è arrivati allo sviluppo di buone attitudini. Però chiedo venia e mi scuso con Cristiano Biraghi, del quale mi domandavo perché tirasse le punizioni: se il risultato è come ieri, ha ragione Italiano a fargliele calciare. Comincio però a preoccuparmi della fase difensiva, perché non è che ogni domenica riesci a segnare tre gol per vincere le partite".