Funaro sul Franchi: "Dialogo piacevole con Commisso. Obiettivo finire il primo lotto nel 2026"

Sara Funaro, sindaca di Firenze, ha rilasciato dichiarazioni in giornata ai microfoni di RTV38, in cui ha toccato anche il tema Stadio Franchi, per il quale ha incontrato recentemente anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Queste le sue parole sul campo di casa della società viola: "Abbiamo rinnovato la convenzione per la prossima stagione, che può essere superata in caso di nuovo accordo. Oggi abbiamo la Fiorentina che gioca col cantiere in corso, se ci fossero situazioni in cui la squadra gioca due partite di fila fuori magari si progredisce ulteriormente. La cosa importante è andare avanti coi lavori, completarli e avere uno stadio finito in collaborazione con la Fiorentina".

Queste le parole sull'incontro recente con Commisso in merito al capitolo stadio: "Dai miei primi incontri ho sempre avuto un dialogo piacevole e costruttivo con Commisso. Ora siamo alla variante del primo lotto dei lavori, ci stiamo concentrando sulla Fiesole e sulla mezza Maratona, abbiamo rivisto il cronoprogramma e ora stiamo concludendo la prima variante. L'obiettivo è completare questi settori nel 2026, oltre a parte della Tribuna, per poi proseguire col secondo lotto. Poi col maltempo ci sono stati dei giorni di ritardo, soprattutto quando sono stati inseriti i pali, col tempo migliore si lavorerà per recuperare ciò che è stato perso".