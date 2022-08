FRATINI A RFV, Bajrami a che serve? Vorrei Caputo

Michele Fratini, intermediario di mercato, è intervenuto in diretta su Radio FirenzeViola durante la trasmissione Buongiorno Firenze: “Con tutto il rispetto, ma la Fiorentina cosa se ne fa di Bajrami? La coperta andrebbe allungata in attacco, e intendo prime punte. Mancano le reti, gli attaccanti esterni stanno facendo il loro lavoro. Sottil non segna, ma due assist li ha già fatti: non c’è chi finalizza. E volendo, in un 4-2-3-1 la Fiorentina avrebbe tante scelte. Non vedo gli attaccanti ancora registrati bene, e intendo soprattutto Jovic. Bajrami è un buon prospetto, ma tra l’altro gli manca la tenuta di gara: pur essendo un buonissimo profilo, dopo un po’ sparisce. Zurkowski invece credo andrà a Empoli, il loro presidente Corsi lo vuole da tre mesi e Italiano non lo vede. Se Kouame ha convinto, Zurkowski non è ritenuto idoneo alla sua rosa”.

Serve qualche altro rinforzo?

“Intanto vedo che Dodo si sta accendendo, è un ottimo cursore e quando spinge ricorda Cafu. Terzic ha giocato contro l’Empoli e a mio avviso è da rivedere, non è male: ha un piede mancino pulito e non sbaglia quando gioca la palla. Andrei a prendere il Caputo della situazione, non una scommessa ma una realtà. Pensate che Quagliarella, Giroud o Ibrahimovic giocano ancora a quarant’anni e fanno la differenza… Gli attaccanti, se stanno bene fisicamente, non perdono mai il vizio di segnare”.